Emanuela Orlandi e Mirella Gregori Ornella Carnazza chiede l'audizione secretata in commissione

Ornella Carnazza, ex compagna di Marco Accetti, ha richiesto un’audizione segreta presso la commissione bicamerale dedicata alle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. La richiesta mira a approfondire dettagli legati a queste vicende ancora irrisolte, contribuendo a chiarire aspetti poco noti delle indagini. La decisione sulla convocazione sarà valutata dalle autorità competenti, nel rispetto delle procedure istituzionali.

Argomenti discussi: Il caso Orlandi e la telefonata-choc tra Ornella Carnazza e Marco Accetti. Lei nel 1997 lo minacciò: Attento, ora racconto cosa hai fatto con Emanuela…; Attento, adesso comincerò a raccontare tutte le cose che tu hai fatto con Emanuela Orlandi: l’audio choc della telefonata tra Ornella Carnazza e Marco Fassoni Accetti; La Commissione d'inchiesta Emanuela Orlandi-Mirella Gregori ascolterà Marco Fassoni Accetti; Orlandi-Gregori, Commissione inchiesta sentirà Marco Accetti il 29 gennaio.

