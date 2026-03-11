Scarafaggi blatte e topi in un ristorante di Parma | i Nas chiudono il locale

I carabinieri del N.A.S. di Parma hanno condotto un’ispezione igienico-sanitaria in un ristorante della città. Durante il controllo, sono stati trovati scarafaggi, blatte e topi all’interno del locale. A seguito delle verifiche, il ristorante è stato chiuso dalle autorità sanitarie. Nessuna altra informazione sulle motivazioni o sui procedimenti legali è stata resa nota.

I carabinieri del N.A.S. di Parma, nell’ambito delle attività di vigilanza finalizzate alla tutela della salute pubblica, hanno recentemente effettuato un’ispezione igienico-sanitaria presso un ristorante di Parma. Nel corso del controllo i militari hanno accertato la presenza di gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali all’interno dei locali destinati alla preparazione e alla conservazione degli alimenti. In particolare, all’interno della cucina è stata riscontrata la presenza di agenti infestanti striscianti, con il rinvenimento di blatte vive, nonché di escrementi riconducibili a roditori. Ulteriori criticità hanno riguardato la diffusa presenza di sporco vetusto su superfici di lavoro, attrezzature e arredi sia nella cucina sia nel locale adibito a deposito degli alimenti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

