Febbre e nausea dopo il sushi | i Nas chiudono il ristorante

I Nas hanno chiuso un ristorante dopo aver riscontrato casi di febbre, nausea e dissenteria tra i clienti. Numerose persone hanno riferito di aver accusato malori dopo aver consumato cibo nel locale, e alcuni sono stati portati al pronto soccorso. La misura è stata presa in seguito ai controlli effettuati presso il ristorante coinvolto.

Sarebbero almeno 20 gli intossicati, ma potrebbero aumentare. Sigilli al locale Numerose le persone che hanno accusato malori, dalla febbre, alla nausea, alla dissenteria. Alcuni clienti sarebbero anche finiti al pronto soccorso. Sarebbero almeno venti gli intossicati, ma la conta potrebbe salire. Immediato l'intervento dei Nas - Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma - che ha messo i sigilli al locale di via Risorgimento, un ristorante che avrebbe aperto pochi mesi fa. BolognaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Leggi anche: Intossicati 20 clienti dopo avere mangiato sushi: ristorante chiuso dal Nas

Escrementi di topo, grasso ovunque e cibo accumulato: i Nas chiudono un ristorante a FermoI controlli dei carabinieri del Nas di Ancona hanno portato alla chiusura di un ristorante nel quartiere Lido Tre Archi di Fermo: riscontrate gravi...

Tutto quello che riguarda Febbre e nausea dopo il sushi i Nas....

Temi più discussi: Virus intestinale febbraio 2026 in bambini e adulti: sintomi e altro; Influenza marzo 2026: che sintomi provoca? Quanto dura e cosa prendere; Può il COVID 2026 causare diarrea? I sintomi da conoscere; Bambina di 12 anni ricoverata per malaria: perché la febbre dopo un viaggio va valutata con attenzione.

Influenza K, il nuovo sintomo: non solo febbre alta, tosse e raffreddore. L'allarme dei medici: «Colpita anche la pancia»Nel Regno Unito l’hanno ribattezzata flu-nami, dalla fusione delle parole flu (influenza) e tsunami. Quest’anno l’influenza K è particolarmente aggressiva a causa del mix fra variante K e virus ... ilgazzettino.it

Influenza K e virus respiratori, i casi aumentano: il sintomo alla pancia e cosa fareFebbre alta, tosse e spossatezza, ma in tanti segnalano anche nausea e diarrea: cosa sappiamo sull’influenza K, quando preoccuparsi e come proteggersi nelle prossime settimane. In queste ultime ... alfemminile.com

La febbre del mercoledì sera. Oggi in prima serata su Canale 5 torna "Vanina", la serie tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia, interpretata da Giusy Buscemi e prodotta da Palomar. I libri di Cassar Scalia invece li trovate sempre disponibili su tutti gli scaffa - facebook.com facebook