A spasso ' fuori orario' incastrato dai carabinieri finisce nei guai

A Falciano del Massico, un uomo di 44 anni è stato fermato dai carabinieri mentre girava fuori orario. Già sotto sorveglianza speciale, si trovava nel suo comune di residenza senza rispettare l’obbligo di soggiorno. Ora rischia di finire nei guai seri, perché i militari lo hanno denunciato in stato di libertà.

L'uomo è ritenuto responsabile della violazione delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria, in particolare dell'obbligo di permanere presso la propria abitazione nella fascia oraria compresa tra le 20 e le 7. Nel corso di due distinti controlli effettuati dai militari dell'Arma, infatti, il 44enne non è stato trovato nella propria abitazione durante l'orario stabilito, senza fornire alcun giustificato motivo per l'assenza. La violazione è stata pertanto segnalata all'autorità competente, che valuterà gli ulteriori provvedimenti del caso.

