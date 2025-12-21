Tenta un' estorsione e scappa con l' auto | 20enne ferito dai carabinieri nel Pisano

I militari sono intervenuti su richiesta di una madre che chiedeva aiuto per il figlio rapinato del cellulare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

tenta un estorsione e scappa con l auto 20enne ferito dai carabinieri nel pisano

© Tgcom24.mediaset.it - Tenta un'estorsione e scappa con l'auto: 20enne ferito dai carabinieri nel Pisano

