Tenta un' estorsione e scappa con l' auto | 20enne ferito dai carabinieri nel Pisano
I militari sono intervenuti su richiesta di una madre che chiedeva aiuto per il figlio rapinato del cellulare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche: Investe una persona con l'auto e scappa: fermato dai carabinieri
Leggi anche: Firenze: tenta estorsione in un ristorante di via Giuliani e danneggia il titolare. Fermato da un poliziotto e dai carabinieri
Tenta estorsione e scappa con l'auto: 20enne ferito dai carabinieri nel Pisano - Un giovane di 20 anni, di nazionalità albanese, è rimasto ferito a una spalla dagli spari dei carabinieri dopo essere fuggito a bordo di un'auto durante un controllo. msn.com
Terni, tenta l'estorsione, scappa con l'auto e ferisce quattro carabinieri che lo braccano: arrestato 38enne campano - In fuga dopo una tentata estorsione ai danni di un 39enne che non gli avrebbe pagato i debiti per comprare la droga semina il panico in centro. ilmessaggero.it
TENTATA ESTORSIONE AL MIULLI: COPPIA ARRESTATA PER TRUFFA AI DANNI DI UN ANZIANO I Carabinieri di Acquaviva delle Fonti hanno tratto in arresto una coppia di coniugi, rispettivamente di 55 e 46 anni, colti in flagranza mentre tentavano di rag - facebook.com facebook
Tentata estorsione dal carcere, eseguite tre ordinanze. Procura di Messina contesta aggravante mafiosa e impiego di un minorenne #ANSA x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.