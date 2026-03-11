Una coppia di Catania, un uomo di 36 anni e una donna di 24, è stata arrestata a Messina dai carabinieri dopo aver sbarcato da un traghetto. Durante il controllo, sono stati trovati circa 12 chili di cocaina nascosti all’interno dell’auto. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al fermo dei due, accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La coppia fermata dopo lo sbarco dal traghetto. Una coppia originaria di Catania, lui di 36 anni e lei di 24, è stata arrestata dai carabinieri a Messina con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dai militari della Compagnia Messina Sud insieme al Nucleo Radiomobile, che hanno fermato i due subito dopo lo sbarco da un traghetto proveniente da Villa San Giovanni. Scoperti 12 chilogrammi di cocaina nascosti nel sedile. Durante il controllo dell’auto con cui viaggiavano, i carabinieri hanno effettuato una perquisizione approfondita del veicolo. All’interno dell’abitacolo è stato scoperto un vano ricavato nel sedile del passeggero, utilizzato per nascondere la droga. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sbarcano a Messina con 12 chili di cocaina nascosti in auto: coppia di catanesi arrestati

Articoli correlati

Leggi anche: Coppia di catanesi in arresto a Villa San Giovanni: in auto erano nascosti dodici chili di cocaina

Leggi anche: Maxi sequestro di droga a Catania: intercettati oltre 90 chili di cocaina, arrestati due catanesi

Contenuti utili per approfondire Sbarcano a Messina con 12 chili di...

Argomenti discussi: INTERVISTA Messina, la sfida dei croceristi e il nuovo asse con Taormina: la strategia di De Luca tra Dmo e turismo esperienziale.

Sbarcano a Messina con 12 chili di cocaina nell'auto, arrestati due catanesiSbarcano a Messina con circa 12 chili di cocaina nascosti nella loro auto. Una coppia di catanesi è stata arrestata dai carabinieri della compagnia di Messina ... catania.gds.it

Sbarcano a Messina con circa 12 chili di cocaina, in manette due coniugiMESSINA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di Messina Sud e del Nucleo Radiomobile del capoluogo peloritano hanno a rrestato per detenzione e spaccio di droga un 36enne e la sua compagna 24en ... italpress.com