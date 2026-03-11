Sbadiglio fetale | segnale di stress e peso basso

Lo sbadiglio fetale, che si può osservare già dalla undicesima settimana di gravidanza, è un movimento che si verifica all’interno dell’utero e coinvolge il bambino. Questo gesto, spesso considerato normale, viene studiato come possibile segnale di stress prenatale e potrebbe correlarsi a livelli di peso basso alla nascita. La sua presenza è stata rilevata in diversi esami diagnostici prenatali.

Un segnale silenzioso ma potente emerge dalle profondità dell’utero: lo sbadiglio fetale, visibile già dalla undicesima settimana di gestazione, potrebbe non essere un semplice riflesso fisiologico ma un indicatore di stress prenatale. Una ricerca condotta dall’Università di Ferrara e pubblicata su PLOS One ha analizzato le ecografie di 32 feti sani tra la ventitreesima e la trentunesima settimana, rivelando che una frequenza elevata di questi movimenti è correlata a un peso inferiore alla nascita. I ricercatori hanno osservato che i nascituri che sbadigliano con maggiore frequenza tendono ad avere un peso alla nascita più basso, suggerendo che questo comportamento possa funzionare come un termometro del benessere del feto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

