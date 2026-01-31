Nel primo semestre del 2025, in Emilia-Romagna, le aziende hanno fatto ricorso alla cassa integrazione straordinaria del 34% in più rispetto all’anno scorso. È un numero che fa riflettere e che mostra come il mercato del lavoro stia affrontando momenti difficili.

Nel primo semestre del 2025 si è registrato un balzo significativo nel ricorso alla cassa integrazione straordinaria (Cigs) in Emilia-Romagna, con un aumento del 34% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il dato, rilevato da analisi condotte dalla Cgil regionale, segnala un’accelerazione del disagio strutturale nel mercato del lavoro del territorio, noto per la sua forte vocazione manifatturiera e per la presenza di piccole e medie imprese altamente dipendenti da cicli economici internazionali. Il trend non riguarda un singolo settore, ma si diffonde in settori chiave come l’industria meccanica, la metallurgia, la produzione di componenti per l’auto e alcune filiere del settore alimentare, dove l’instabilità dei prezzi energetici e la riduzione della domanda globale hanno pesato sulle capacità produttive. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aumento record delle cassa integrazione in Emilia-Romagna, segnale di stress per il mercato del lavoro nel 2025

Approfondimenti su Emilia Romagna Cassa Integrazione

Nel 2025 in Emilia-Romagna cresce il ricorso alla cassa integrazione, con un aumento generale delle ore autorizzate.

La Cgil dell’Emilia-Romagna ha diffuso i dati ufficiali dell’Inps sull’uso della cassa integrazione nella regione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Emilia Romagna Cassa Integrazione

Argomenti discussi: Azionario, utili record nel 2025 a 4,85 mila miliardi di dollari; Gioco d'azzardo: incassi record in Sardegna, alle casse regionali oltre 578 milioni in tre anni; Capital Group Global Equity Study: nel 2025 record utili globali a 4,85 mila miliardi di dollari (+12,2%); Oro, nuovo record storico: superata soglia dei 5.100 dollari l’oncia.

Nelle Marche in un anno +1,5% cassa integrazione ordinaria e +363% straordinariaNel 2025 nelle Marche sono state richieste e autorizzate circa 23,5 milioni di ore di Cassa integrazione guadagni (Cig; aumento di 350 mila ore, +1,5%, media italiana +10,3%, Centro Italia +22,6%) e q ... ansa.it

Cassa integrazione a Brescia: il 2025 segna il picco dell’ultimo decennioOre autorizzate quasi 23 milioni, +16% sul 2024. L’industria traina l’aumento, mentre l’edilizia resta in calo. quibrescia.it

Nuove convenzioni della Regione Emilia-Romagna con le aziende sanitarie per incrementare le risorse destinate all’Istituto regionale “G. Garibaldi” per i Ciechi di Reggio Emilia, che dal 1883 opera a favore dell’educazione e dell’integrazione di bambini e ra - facebook.com facebook

I numeri negativi sulla cassa integrazione in Emilia-Romagna x.com