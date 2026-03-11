Sassari | rete smantellata 29 indagati per false assunzioni

A Sassari, un’indagine ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 29 persone. L’accusa riguarda il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e riguarda una rete smantellata che avrebbe gestito false assunzioni. L’inchiesta è ancora in corso e coinvolge diversi soggetti. La notizia è stata resa nota dalle autorità locali.

Sassari è al centro di un'inchiesta che ha portato all'indagazione di 29 persone per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Tra il 2022 e il 2025, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno smantellato una rete che utilizzava false assunzioni per far entrare lavoratori stranieri in Italia aggirando le quote del Decreto Flussi. L'indagine ha riguardato complessivamente 3.372 istanze presentate sul portale del Ministero dell'Interno. Di queste, il 55% è stato rigettato dallo Sportello Unico Immigrazione, mentre l'84% dei rifiuti è dovuto all'assenza di requisiti da parte dei richiedenti. L'attenzione si è concentrata su quelle richieste risultate irregolari e revocate, rivelando un sistema criminale organizzato che sostituiva ignari imprenditori con documenti fraudolenti.