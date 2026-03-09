False assunzioni di extracomunitari | 18 indagati tra Napoli e Caserta coinvolto dipendente Ispettorato

A Napoli e Caserta sono 18 le persone indagate, tra cui un dipendente dell'Ispettorato, per aver partecipato a un giro di false assunzioni di extracomunitari. Le indagini hanno scoperto un sistema volto a ottenere falsi nulla osta al lavoro di stranieri, facilitando assunzioni fittizie. Sono coinvolte diverse aziende agricole che avrebbero collaborato nel procedimento illecito.