False assunzioni di extracomunitari | 18 indagati tra Napoli e Caserta coinvolto dipendente Ispettorato
A Napoli e Caserta sono 18 le persone indagate, tra cui un dipendente dell'Ispettorato, per aver partecipato a un giro di false assunzioni di extracomunitari. Le indagini hanno scoperto un sistema volto a ottenere falsi nulla osta al lavoro di stranieri, facilitando assunzioni fittizie. Sono coinvolte diverse aziende agricole che avrebbero collaborato nel procedimento illecito.
Giro d'affari per realizzare i nulla osta al lavoro di stranieri con assunzioni fittizie. Coinvolti aziende agricole e un dipendente dell’Ispettorato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
