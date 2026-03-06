Sassari-Bologna | smantellata rete monete 250mila euro bloccati

I Carabinieri del Nucleo tutela dei beni culturali hanno smantellato una rete internazionale di traffico di monete antiche che collegava Sassari a Bologna. L'operazione, denominata Numisma, ha portato al sequestro preventivo di cinque conti correnti e al congelamento di 250mila euro, profitti stimati dai reati contestati. Sono state recuperate circa quattromila monete d'oro di epoca sardo-bizantina, oltre a una rara scultura in marmo legata a un culto pagano. Sette persone sono coinvolte nell'inchiesta, tra collezionisti sardi e un esperto numismatico sospettato di aver garantito falsamente la provenienza lecita dei reperti. Il giro d'affari clandestino si aggirava intorno ai mezzo milione di euro, con oltre 1.