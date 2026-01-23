Ponticelli | la Polizia di Stato trae in arresto 3 soggetti sorpresi con 43 kg di droga e oltre 10.000 euro in contanti

A Ponticelli, la Polizia di Stato ha arrestato tre uomini, trovati in possesso di 43 kg di droga e oltre 10.000 euro in contanti. L'operazione ha portato al sequestro di oltre 40 kg di marijuana proveniente dalla Spagna. I soggetti, tutti napoletani con precedenti, sono stati fermati durante un’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.

Sequestrati oltre 40 kg di marijuana provenienti dalla Spagna: arrestati tre uomini a Ponticelli. Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto 3 soggetti di 31, 39 e 52 anni, tutti napoletani e con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, i Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all'uopo predisposti, hanno svolto un'attività info-investigativa in merito a un ingente carico di droga in arrivo dalla Spagna a Napoli, destinato a essere consegnato presso il deposito di una ditta di spedizioni nel quartiere di Ponticelli.

