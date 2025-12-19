Centri di conferimento rifiuti a Bari | il programma di aperture nelle giornate delle feste

Scopri il nuovo calendario delle aperture dei Centri di conferimento rifiuti a Bari durante le festività. Amiu ha organizzato un programma speciale per garantire servizi efficienti anche durante le giornate di festa, facilitando lo smaltimento dei rifiuti e mantenendo la città pulita. Consulta le date e pianifica al meglio le tue attività di raccolta, contribuendo alla tutela dell’ambiente e al rispetto delle norme locali.

L'Amiu ha predisposto il calendario delle aperture dei Centri di conferimento rifiuti della città di Bari. In particolare, il 24 e il 31 dicembre, il ccr di via Martin Luther King sarà attivo dalle 7.30 alle 13. A Santo Stefano e all'Epifania la struttura sarà aperta dalle 7.30 alle 13.30.

