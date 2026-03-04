Giornate di Raccolta del Farmaco Forlì e Forlimpopoli sempre più generose | raccolti oltre 2400 confezioni di medicinali

Nella 26esima edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco, le farmacie di Forlì e Forlimpopoli hanno raccolto oltre 2400 confezioni di medicinali. La manifestazione, promossa dalla Fondazione Banco Farmaceutico, si è svolta dal 10 al 16 febbraio nelle 11 farmacie comunali gestite da Forlifarma. La partecipazione delle comunità locali si è dimostrata numerosa e generosa.

Si tratta di un incremento significativo rispetto al 2025, quando furono raccolti 2.230 farmaci per un valore di 21.650,89 euro E' tempo di bilanci per la 26esima edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco, promossa a livello nazionale dalla Fondazione Banco Farmaceutico, svoltasi dal 10 al 16 febbraio nelle 11 farmacie comunali di Forlì e Forlimpopoli gestite da Forlifarma. La comunità locale ha risposto con generosità crescente, confermando una sensibilità sempre più profonda verso i bisogni sociali e sanitari delle fasce più fragili della popolazione. I volontari del Banco Farmaceutico hanno raccolto complessivamente 2.440 confezioni di medicinali da banco, per un valore totale di 22. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Giornate raccolta del farmaco: a Modena recuperate oltre 6.300 confezioni di medicinali Tornano anche a Bari le giornate di raccolta del farmaco: "Servono 30mila medicinali per i più bisognosi"Sette giornate dedicate, 180 farmacie aderenti tra le province di Bari e Bat, 67 realtà benefiche del territorio da sostenere. Contenuti e approfondimenti su Giornate di Raccolta del Farmaco Forlì.... Temi più discussi: Giornate di raccolta del farmaco, grazie Buccinasco!; 'Giornate di raccolta del farmaco', buona adesione in Molise; Giornate di Raccolta del Farmaco, oltre 670mila confezioni donate: coinvolte più di 6.000 farmacie; Giornate di raccolta del farmaco, donate quasi settemila confezioni. Forlì, Giornate di Raccolta del Farmaco: un 2026 da record targato ForlifarmaSi è conclusa con un risultato straordinario, che supera abbondantemente i già ottimi riscontri dell’anno precedente, la 26ª edizione delle Giornate ... corriereromagna.it Raccolta del Farmaco 2026, in Lombardia donazioni e farmacie aderenti in crescitaL’edizione 2026 delle Giornate di Raccolta del Farmaco in Lombardia si chiude con un aumento delle donazioni e con il rafforzamento della rete di farmacie ed enti coinvolti. Resta però elevato il fabb ... farmacista33.it Giornate di Raccolta del Farmaco: oltre 670mila confezioni donate in Italia, 4.426 a Pesaro. La 26ª edizione dell’iniziativa solidale ha permesso di sostenere più di 500mila persone in povertà sanitaria grazie alla partecipazione di 6.068 farmacie, oltre 27 facebook