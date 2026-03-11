Saronno | biblioterapia gratuita per accogliere le emozioni

A Saronno è stato avviato un nuovo progetto chiamato Punto e a capo presso la libreria Libraccio di corso Italia, offrendo sessioni di biblioterapia gratuite. L'iniziativa mira ad aiutare le persone a gestire le emozioni attraverso la lettura e il confronto con professionisti del settore. L'obiettivo è creare uno spazio di ascolto e riflessione aperto a tutti i cittadini.

Saronno accoglie la biblioterapia con il progetto Punto e a capo presso la libreria Libraccio di corso Italia. Il primo incontro è fissato per sabato 21 marzo alle ore 10:00, aperto al pubblico senza costi. L'iniziativa unisce lettura e psicologia per lavorare sul tema dell'accettazione emotiva. La proposta arriva dopo un'esperienza pilota avviata a Milano e si sviluppa in tre appuntamenti mattutini gratuiti. Psicoterapeuti esperti guideranno i partecipanti nell'esplorazione delle emozioni attraverso testi letterari selezionati. Non si tratta di una terapia clinica, ma di uno spazio di confronto guidato dove le storie dei libri risuonano con i vissuti personali.