teatro grande musica ed emozioni per accogliere insieme il nuovo anno

Un percorso fatto di musica, teatro, cultura e momenti di condivisione pensati per tutte le età, per salutare il 2025 e accogliere il nuovo anno. Il l programma entra nel vivo mercoledì 31 dicembre, offrendo una proposta ampia e trasversale per salutare l’arrivo del 2026, con i 4 appuntamenti di "Fine anno in città". Il pomeriggio si apre con il teatro per famiglie: al Funaro, alle 17 e, in replica, alle 22, va in scena "WroOng! L’errore perfetto", spettacolo diretto e interpretato da Ilaria Di Luca e Andrea Gambuzza dell’Orto degli Ananassi, a cura di Teatri di Pistoia. Uno spettacolo pensato per un pubblico dai cinque anni in su, che esplora, con ironia e profondità, il confine tra giusto e sbagliato, coinvolgendo grandi e piccoli in un linguaggio immediato e poetico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

