Questa settimana il calcio di Eccellenza torna a scaldare i cuori. Mercoledì 31 gennaio, alle 14.30, Lazzate e Saronno si affrontano in una partita che promette di essere molto combattuta. L’appuntamento è fissato a Saronno, dove i tifosi aspettano con trepidazione questa sfida in un turno infrasettimanale che potrebbe già dare indicazioni importanti sulla corsa alla vetta.

Mercoledì 31 gennaio 2026, alle ore 14.30, si gioca a Saronno il match più atteso del turno infrasettimanale del campionato di Eccellenza. Ardor Lazzate sfida la Saronno in un confronto che promette tensione, emozioni e un’atmosfera da derby. La partita si svolge nel girone che, dopo il ritorno di gara, si è rivelato uno dei più combattuti del panorama regionale. Entrambe le squadre si trovano in una fase delicata della stagione: la Saronno, che ha registrato un rendimento altalenante, ha puntato a rinforzare il centrocampo con l’arrivo dell’ex giocatore di serie D, il classe 1993 Roberto Candido. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lazzate sfida Saronno in una sfida che promette emozioni forti sul campo.

Approfondimenti su Lazzate Saronno

Questa sera Ardor Lazzate e Saronno si affrontano in una partita che promette emozioni.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Lazzate Saronno

Argomenti discussi: Ardor Lazzate, una sfida da brivido contro Saronno; Lariosport.it; Ardor Lazzate una sfida da brivido contro Saronno; Tutto il calcio locale: ko Fbc Saronno, Ardor e Caronnese tengono. Vola la Gerenzanese.

Ardor Lazzate, una sfida da brivido contro SaronnoMercoledì nel campionato di Eccellenza è in programma il primo turno infrasettimanale del girone di ritorno e del 2026. msn.com

È MATCHDAY! Domani il Colombo-Gianetti si accende per una sfida che promette spettacolo In campo FBC Saronno vs Ardor Lazzate, 90 minuti da vivere tutti d’un fiato. Sabato 31 gennaio Ore 14:30 Stadio Colombo-Gianetti – Saronno Grin - facebook.com facebook