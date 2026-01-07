Rissa a Nettuno | denunciate tre donne e due uomini

A Nettuno, durante un servizio di controllo del territorio, i carabinieri di Anzio hanno denunciato tre donne e due uomini in seguito a una rissa. L'intervento rientra nelle attività di prevenzione e contrasto dei reati svolte nei comuni di Anzio e Nettuno, con particolare attenzione al rispetto delle norme sulla circolazione stradale e alla tutela della sicurezza pubblica.

I carabinieri della Compagnia di Anzio hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Anzio e Nettuno, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati, nonché alla verifica del rispetto delle norme sulla circolazione stradale. I controlli hanno interessato le arterie principali dei due comuni, con particolare attenzione alle aree di L avinio stazione FS e quartiere San Giacomo di Nettuno. In questo contesto operativo, un uomo di 46 anni residente ad Anzio è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, poiché è stato trovato in possesso di un coltello. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

