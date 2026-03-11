sarno avvio programma per la pulizia delle vasche e dei canali

A Sarno sono iniziati questa mattina i sopralluoghi sui canali e sulle vasche presenti sul territorio. I tecnici della SMA Campania, insieme a quelli comunali e alla Protezione Civile, stanno ispezionando le aree per verificare lo stato di conservazione e pianificare eventuali interventi di pulizia. L’intervento interessa l’intero territorio comunale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono iniziati questa mattina, a Sarno, i sopralluoghi ai canali e alle vasche presenti sull’intero territorio, effettuati dai tecnici della SMA Campania insieme ai tecnici comunali e alla Protezione Civile. Alle attività ha preso parte anche il Sindaco Francesco Squillante, che nei mesi scorsi aveva più volte sollecitato l’intervento della Regione Campania per la verifica dello stato delle vasche e dei canali, anche alla luce dei detriti derivanti dagli incendi boschivi della scorsa estate. Le verifiche hanno preso avvio dalle vasche di Torregatto, Tre Valloni, Sant’Eramo, San Marco e Santa Lucia, alcune delle quali risultano interessate proprio dalla presenza di materiale trasportato a valle dagli incendi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

