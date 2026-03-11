Sarno al via i sopralluoghi di Sma Campania su vasche e canali

A Sarno sono iniziati i sopralluoghi di Sma Campania per verificare lo stato delle vasche e dei canali della zona. Gli operatori stanno eseguendo controlli sul campo, ispezionando le strutture e raccogliendo dati nelle aree interessate. Le verifiche si concentrano su specifiche aree del territorio in cui si svolgono le operazioni di monitoraggio.

Hanno preso il via a Sarno le operazioni di monitoraggio per accertare le condizioni delle vasche e dei canali del territorio. I sopralluoghi, iniziati questa mattina, puntano a valutare la sicurezza delle infrastrutture idriche e a mappare la presenza di detriti derivanti dagli incendi boschivi.