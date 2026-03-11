Sant’Agata | unità d’urgenza per il centrodestra

Il coordinatore della Lega di Sant’Agata de’ Goti ha fatto un appello per l’unità del centrodestra in vista delle prossime elezioni comunali. Ha sottolineato l’importanza di rafforzare la collaborazione tra i partiti della coalizione per affrontare al meglio le sfide elettorali. L’appello arriva in un momento di tensioni e divergenze tra le forze politiche che si presentano alle consultazioni.

Il coordinatore della Lega di Sant'Agata de' Goti, Antonio Frogiero, ha lanciato un appello urgente all'unità della coalizione di centrodestra in vista delle prossime elezioni comunali. La richiesta nasce dalla necessità di evitare le divisioni del passato che hanno favorito l'avversario politico e messo a rischio il futuro amministrativo del territorio saticulano. Nel dibattito politico locale, si evidenzia come la frammentazione interna rappresenti un vantaggio immediato per il Partito Democratico e per Noi di Centro. L'obiettivo è costruire un fronte compatto prima che arrivino le scadenze elettorali, evitando che una rottura nel mese di maggio comprometta non solo le comunali, ma anche le successive consultazioni provinciali autunnali e parlamentari dell'anno successivo.