FdI Sant’Agata de’ Goti | Centrodestra unito per le prossime comunali

Il Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia Sant’Agata de’ Goti annuncia l’unità del centrodestra in vista delle prossime elezioni comunali. In questo comunicato, vengono condivisi obiettivi e strategie per un percorso condiviso volto al progresso del paese. La chiarezza e la coesione tra le forze politiche rappresentano un passo importante per affrontare le sfide future della comunità locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa, a firma del  Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia Sant’Agata de’ Goti. Nella serata di ieri si è svolto un incontro tra gli iscritti di  Fratelli d’Italia di Sant’Agata de’ Goti, in un clima di partecipazione, confronto e forte senso di comunità, favorito anche dal periodo delle festività natalizie. L’iniziativa ha rappresentato un momento significativo di dialogo politico e umano, durante il quale si è registrata con soddisfazione la presenza di  nuove adesioni, a testimonianza di un crescente interesse e di una rinnovata fiducia nel progetto politico locale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

