Italiano e l'aneddoto su De Laurentiis | Mi dissero arriva il presidente in spogliatoio si presentò lui
Nella conferenza pre finale di Supercoppa tra Bologna e Napoli, Vincenzo Italiano ha avuto parole d'elogio per Aurelio De Laurentiis, raccontando un inedito faccia a faccia di qualche anno fa: "Mi aspettavo negli spogliatoi dello Spezia il mio presidente e si presentò invece lui". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Carlo Nesti e l’esultanza per l’Inter su Sky: “A me dissero: scrivi e dimentica per chi fai il tifo”
Leggi anche: Mostrano in diretta a Conte il tweet di De Laurentiis: “Ma il presidente si riferiva a me?”
Panchina Napoli, Spalletti svela: L'ho consigliato a De Laurentiis dopo il mio addio; Spalletti su Italiano: “L’ho consigliato a tutti, non solo a De Laurentiis”; Juventus: Spalletti risponde al comunicato di Elkann, poi la battutaccia su Italiano del Bologna; L’ho consigliato a De Laurentiis Spalletti stupisce tutti | che rivelazione.
Italiano e l’aneddoto su De Laurentiis: “Mi dissero arriva il presidente, in spogliatoio si presentò lui” - Nella conferenza pre finale di Supercoppa tra Bologna e Napoli, Vincenzo Italiano ha avuto parole d'elogio per Aurelio De Laurentiis, raccontando un inedito ... fanpage.it
De Laurentiis scatena la bufera: "Il calcio italiano è in mano a pochi, basta favoritismi" - Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha acceso nuovamente la polemica con il mondo del calcio italiano, criticando aspramente le scelte delle istituzioni e dei colleghi dirigenti per la ... rainews.it
Spalletti su Italiano: “L’ho consigliato a tutti, non solo a De Laurentiis” - Alla vigilia della sfida di campionato tra Bologna e Juventus, in programma domani sera alle 20:45, il tecnico bianconero Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa. msn.com
Ci sono miti che pensi rimarranno inarrivabili. Per me, uno di questi era Gigi Riva . Vi racconto l'aneddoto del nostro incontro: l'emozione che mi ha tolto la voce e cosa ha significato vedere da vicino un pezzo di storia del calcio italiano. Un sogno che si reali - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.