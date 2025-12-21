Italiano e l'aneddoto su De Laurentiis | Mi dissero arriva il presidente in spogliatoio si presentò lui

Nella conferenza pre finale di Supercoppa tra Bologna e Napoli, Vincenzo Italiano ha avuto parole d'elogio per Aurelio De Laurentiis, raccontando un inedito faccia a faccia di qualche anno fa: "Mi aspettavo negli spogliatoi dello Spezia il mio presidente e si presentò invece lui". 🔗 Leggi su Fanpage.it

