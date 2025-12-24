De Laurentiis il presidente che ha vinto sfidando Napoli

La Supercoppa Italiana vinta il 22 dicembre non è solo un altro trofeo da aggiungere alla bacheca. È una pagina nella storia del Napoli che pesa, fa gioire e che riscatta. Sì, è sempre la solita storia del riscatto, Massimo Troisi docet. Lo vedi nei festeggiamenti del tifoso napoletano che, quando vince, inveisce contro gli . 🔗 Leggi su Sportface.it

De Laurentiis alla festa del Napoli: "I signorotti ai vertici del sistema calcio sono inadeguati e attaccati alla poltrona, si gioca troppo e i calciatori si fanno male" - Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato nel corso della festa di Natale del club azzurro. msn.com