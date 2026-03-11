In Consiglio regionale, l’assessore alla Sanità ha annunciato che il Santa Croce vedrà l’apertura di 12 posti di Ortopedia e 8 di Chirurgia senologica, senza modifiche per la Pediatria. La notizia arriva mentre si discute del rischio di reparti nel totale silenzio. La conferma è stata data ieri in aula, senza ulteriori dettagli sui possibili effetti per l’ospedale.

Sul futuro del Santa Croce, l’assessore alla Sanità Paolo Calcinaro ha confermato, ieri in Consiglio regionale, quanto anticipato le scorse settimane: " Fano conquista 12 posti di Ortopedia, ampliando l’offerta, e 8 di Chirurgia senologica mentre non ci saranno spostamenti per la Pediatria ". Nel rispondere a un’interrogazione presentata dai consiglieri Massimo Seri (Matteo Ricci presidente), Michele Caporossi (Progetto Marche Vive) e Marta Ruggeri (M5S), l’assessore Calcinaro ha difeso la scelta dell’Ast provinciale di "trasferire i 20 posti di Gastroenterologia a Pesaro dove ci sono già Chirurgia, Radiologia interventistica, Emodinamica, evitando ai pazienti di viaggiare da un ospedale all’altro e sfruttando i posti che si sono liberati a Fano per dare spazio ad altre eccellenze". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Santa Croce, risiko di reparti nel più totale silenzio"

Articoli correlati

Santa Croce celebra la sua patrona: "Costruiamo la pace nel nome di Santa Cristiana"Domenica 4 gennaio Santa Croce sull'Arno ha celebrato, come da tradizione, Santa Cristiana patrona del paese e della sua comunità.

Reggio E: Allarme sventa furto in chiesa, Santa Croce nel mirinoREGGIO EMILIA – Un tentativo di furto è stato sventato la scorsa notte alla Chiesa di San Paolo, situata in via Regina Margherita a Reggio Emilia.

Contenuti e approfondimenti su Santa Croce

Discussioni sull' argomento Santa Croce, risiko di reparti nel più totale silenzio; L’ospedale di Fano perderà Gastroenterologia trasferita a Pesaro, ma guadagna in Senologia e Ortopedia.

Risiko Santa Croce. Addio Gastroenterologia. Ma si rafforza Ortopediadi Benedetta IacomucciIl Santa Croce perderà i 20 posti di degenza di Gastroenterologia ma guadagnerà, in sostituzione, 13 posti letto di Ortopedia, un robot ortopedico e 7 posti letto di Senologia. ilrestodelcarlino.it

La festa di Santa Croce. Processione col vescovoNella giornata della patrona fra Mario Vaccari assieme ai fedeli di Bagnone Scopro una terra splendida, dove l’uomo riesce a convivere con l’ambiente. ‘Una crocetta ripiena di santissime reliquie, ... lanazione.it

La Basilica di Santa Croce è uno dei capolavori più straordinari del barocco leccese e uno dei simboli artistici della città di Lecce. La sua costruzione iniziò nel 1549 e continuò per oltre un secolo, grazie al lavoro di importanti architetti e scultori come Gabriele facebook