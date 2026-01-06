Santa Croce celebra la sua patrona | Costruiamo la pace nel nome di Santa Cristiana

Domenica 4 gennaio, Santa Croce sull'Arno ha commemorato la sua patrona, Santa Cristiana. L'evento, secondo la tradizione locale, ha coinvolto la comunità in una cerimonia dedicata alla figura religiosa che rappresenta i valori di pace e solidarietà. Questa ricorrenza rafforza il senso di identità e unità tra i cittadini, ricordando l'importanza di costruire un futuro di pace nel rispetto delle proprie tradizioni.

Domenica 4 gennaio Santa Croce sull'Arno ha celebrato, come da tradizione, Santa Cristiana patrona del paese e della sua comunità. Una santa e una religiosità duecentesca, spinta da un messaggio di purezza nel sentimento religioso come lo era stato già il messaggio di San Francesco.

