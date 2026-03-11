Al Maschio Angioino si sono radunati fin dalle prime ore del mattino numerosi fan e cittadini con striscioni e cartelli per accogliere il vincitore di Sanremo. Il sindaco ha premiato Sal Da Vinci, esprimendo emozione e raccontando di aver parlato con la mamma del cantante. La cerimonia ha attirato una grande affluenza di persone desiderose di partecipare all’evento.

Tutto pronto al Maschio Angioino dove, sin dalle prime ore del mattino, in tantissimi tra fan e cittadini, si sono radunati con striscioni e cartelli per accogliere il vincitore di Sanremo 2026. La sala dei baroni e il sindaco Manfredi sono pronti a premiare Sal Da Vinci con la Medaglia della Città. Sarà una celebrazione di tutta la musica napoletana perché verranno conferiti anche riconoscimenti per la delegazione dei talenti napoletani protagonisti al Festival: Luchè, LDA, Samurai Jay, Aka7, Mazzariello, i direttori d'orchestra Adriano Pennino ed Enzo Campagnoli, e il produttore Checco D’Alessio. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Sanremo, il sindaco Manfredi premia Sal Da Vinci: «Grande emozione. Domenico? Ho parlato con la mamma»

