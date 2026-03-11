Sanremo il sindaco Manfredi premia Sal Da Vinci con la Medaglia della Città di Napoli

Al Maschio Angioino di Napoli, il sindaco ha consegnato la Medaglia della Città a Sal Da Vinci. Fin dalle prime ore del mattino, numerosi fan e cittadini si sono radunati con striscioni e cartelli per accogliere il vincitore. La cerimonia si è svolta alla presenza di un pubblico entusiasta, con persone che hanno assistito all’evento in modo pacato e partecipato.

Tutto pronto al Maschio Angioino dove, sin dalle prime ore del mattino, in tantissimi tra fan e cittadini, si sono radunati con striscioni e cartelli per accogliere il vincitore di Sanremo 2026. La sala dei baroni e il sindaco Manfredi sono pronti a premiare Sal Da Vinci con la Medaglia della Città. Sarà una celebrazione di tutta la musica napoletana perché verranno conferiti anche riconoscimenti per la delegazione dei talenti napoletani protagonisti al Festival: Luchè, LDA, Samurai Jay, Aka7, Mazzariello, i direttori d'orchestra Adriano Pennino ed Enzo Campagnoli, e il produttore Checco D'Alessio.