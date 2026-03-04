Il Sindaco Gaetano Manfredi conferisce la Medaglia della Città a Sal Da Vinci vincitore di Sanremo 2026

Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, consegnerà la Medaglia della Città a Sal Da Vinci mercoledì 11 marzo alle 12:00 nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino. La cerimonia servirà a riconoscere ufficialmente il successo di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026, evento che ha portato alla vittoria il cantante partenopeo.

Mercoledì 11 marzo, alle ore 12:00, nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi celebrerà il trionfo della musica partenopea al recente Festival di Sanremo. Il primo cittadino conferirà a Sal Da Vinci il più alto riconoscimento cittadino: la targa con la Medaglia della Città di Napoli (con menzione speciale Napoli Città della Musica ). Una onorificenza che sottolinea non solo il successo artistico, ma il ruolo di Da Vinci come ambasciatore della musica napoletana nel mondo. Nel corso della cerimonia, il Sindaco omaggerà con un riconoscimento istituzionale anche gli altri artisti e professionisti... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

