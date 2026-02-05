Stasera su Rai 5 va in onda il documentario che ripercorre la storia del Festival di Sanremo. Il film racconta come la kermesse sia diventata un’icona della musica italiana, tra successi e scandali. Viene mostrato anche come il festival abbia cambiato volto nel corso degli anni, mantenendo sempre il suo fascino. È un’occasione per scoprire i retroscena di un evento che ogni anno conquista milioni di italiani davanti alla tv.

© Novella2000.it - Perché Sanremo è Sanremo stasera in TV: il documentario sulla storia del Festival

Stasera in diretta su Rai 1, il Teatro del Casinò di Sanremo ospita la finale di Sanremo Giovani 2025, segnando anche l'inizio del Festival di Sanremo 2026.

Da Frosinone a Sanremo, Manola Moslehi si prepara a condurre il Prima Festival 2026.

