Domani alle 17:20, il canale ARTE trasmetterà un documentario sulla prima manifestazione pubblica dell’orgoglio omosessuale in Italia, avvenuta a Sanremo nel 1972. La trasmissione ripercorre gli eventi di quella giornata, evidenziando i protagonisti e le modalità con cui si svolse la prima manifestazione di questo tipo nel paese. Il filmato sarà visibile sul canale franco-tedesco.

Il canale franco-tedesco ARTE trasmetterà domani, 11 marzo alle ore 17:20, un documentario dedicato alla prima manifestazione pubblica dell’orgoglio omosessuale in Italia. Le riprese sono state effettuate a giugno 2025 presso il Casinò di Sanremo e la sede di M.I.A. Arcigay Imperia, ricostruendo i fatti del 5 aprile 1972. Questa produzione televisiva offre una lente unica per osservare come la memoria storica diventi contenuto mediatico, collegando il passato attivista con l’attualità culturale. L’eredità del 1972 e le nuove immagini. La narrazione si concentra su un evento specifico avvenuto oltre mezzo secolo fa, quando un piccolo gruppo di attivisti sfidò lo status quo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanremo 1972: il primo Pride italiano torna su ARTE

