Il primo videogioco dedicato al calcio risale al 1972, un’epoca in cui i giochi digitali erano ancora agli inizi. Sebbene titoli come Sensible World of Soccer, FIFA ’98 e ISS Deluxe abbiano contribuito a definire il genere, rappresentano evoluzioni successive. Inizialmente, il “gioco” aveva caratteristiche molto diverse, più vicine al calcio balilla che alla simulazione sportiva moderna, segnando così le basi per le future creazioni videoludiche dedicate al calcio.

Sensible World of Soccer, FIFA ’98 e ISS Deluxe hanno reso le simulazioni calcistiche popolari nel mondo dei videogiochi, ma questi titoli iconici sono arrivati solamente un ventennio dopo il primo videogame dedicato al mondo del calcio, anche se forse era più simile al calcio balilla che alla sua versione professionistica. Per lungo tempo il mondo del gaming è stato esclusiva di pochissime persone appassionate di tecnologia e con disponibilità economiche importanti. Si trattava d’altronde di una tecnologia innovativa, i cui costi di sviluppo erano ancora esorbitanti e le cui funzionalità erano primordiali. 🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - Vi ricordate il primo videogioco sul calcio? Risale al lontanissimo 1972 e sono pochi coloro che hanno avuto l’onore di giocarlo

Leggi anche: Alvino al veleno dopo Napoli Juve: «Sono sette anni che vengono, perdono e se ne vanno. Ricordate che il bene vince sempre sul male»

Leggi anche: Malore al PalaMacchia, tifoso Libertas soccorso sugli spalti: "Grazie al personale medico e a tutti coloro che hanno aiutato Daniele"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

E voi le ricordateLe pizzette rosse anni 80 belle unte e sbruciacchiate! VI LASCIO LA RICETTA NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook