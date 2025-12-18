Malattie del fegato arriva un fibroscan di nuova generazione | Diagnosi non invasiva

Il Policlinico di Modena si distingue ancora una volta come innovatore nel campo medico, introducendo il nuovo Fibroscan di ultima generazione. Questa tecnologia avanzata consente diagnosi accurate e non invasive delle malattie del fegato, rappresentando un passo avanti significativo nella cura e nel monitoraggio delle patologie epatiche. Un importante traguardo che posiziona l’Italia all’avanguardia nella ricerca e nell’innovazione sanitaria.

Modena, 18 dicembre 2025 – Il Policlinico di Modena diventa la prima struttura sanitaria al mondo a sperimentare l’ultimo prototipo di Fibroscan, lo strumento che permette di diagnosticare in maniera non invasiva eventuali malattie croniche del fegato. La presentazione del prezioso strumento insieme al suo ideatore. Tutto è stato presentato oggi, nell’ambito di una c erimonia in ospedale con tutti gli addetti ai lavori compreso Laurent Sandrin, inventore di Fibroscan e ceo di Echosens, l’azienda ideatrice. Quest’ultima ha concesso la sperimentazione del macchinario di ultima generazione al gruppo di ricerca guidato da Filippo Schepis, responsabile della struttura Malattie epatiche complesse e del Laboratorio di emodinamica epatica del Policlinico: esegue 300 procedure l’anno e tre anni fa è nato il percorso che ha portato alla nuova sperimentazione, appunto senza precedenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

