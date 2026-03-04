Salute TisoAccademia Ic | Giornata obesità importante ma serve impegno quotidiano

Nella Giornata Mondiale dell’Obesità 2026, esperti e rappresentanti del settore sanitario sottolineano l’importanza di sensibilizzare sull’obesità e di promuovere azioni concrete. Il focus è sulla necessità di un impegno quotidiano per migliorare la salute pubblica, coinvolgendo temi come alimentazione e ambiente. La giornata mira a stimolare un’attenzione globale su queste questioni.

Nel supermercato di via Diocleziano i furti notturni. Carabinieri arrestano due operai Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, la Città Metropolitana riceve la sua Bandiera. "Il 4 marzo si celebra il World Obesity Day, la Giornata Mondiale dell'Obesità promossa dalla World Obesity Federation in collaborazione con partner internazionali tra cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'UNICEF. L'edizione 2026 richiama l'attenzione sulla questione di agire in modo coordinato e veloce al fine di contrastare una delle principali criticità di salute pubblica a livello globale, ponendo al centro non solo le scelte individuali ma anche i sistemi sanitari, alimentari, educativi e urbani che influenzano la salute delle persone.

