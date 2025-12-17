Sanità TisoAccademia IC | Tutela anziani più forte con telemedicina

L'adozione della telemedicina e del telemonitoraggio domiciliare rappresenta un passo avanti nella tutela della salute degli anziani fragili. Queste tecnologie offrono maggiore sicurezza, autonomia e migliorano la qualità della vita, contribuendo a un'assistenza più efficace e vicina alle esigenze delle persone più vulnerabili.

Sanità, Tiso(Accademia IC): "Tutela anziani più forte con telemedicina" Telemedicina e telemonitoraggio domiciliare: più sicurezza, autonomia e qualità della vita per gli anziani fragili. La sanità digitale si conferma al giorno d'oggi uno strumento fondamentale per la protezione delle persone anziane, in particolare di quelle più vulnerabili. Nel nostro paese si registra infatti un uso costante di sistemi di telemonitoraggio domiciliare, capaci di assocurare assistenza continua senza costringere l'anziano a lasciare il proprio ambiente di vita. Per un anziano fragile restare a casa pur essendo seguito a distanza significa maggiore sicurezza clinica, autonomia e continuità affettiva – dichiara Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente dell'associazione Bandiera Bianca –.

