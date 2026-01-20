Nuove regole sulla Sanità opposizioni all' attacco | I cittadini rischiano un calvario

Dal 1° febbraio, nuove norme sulla sanità nel Lazio introdurranno modifiche alle procedure di ricette, liste di attesa e ambiti di garanzia. Queste novità sono al centro di polemiche, con l’opposizione che esprime preoccupazioni e critiche. È importante monitorare l’impatto di queste regole sui servizi e sui cittadini, per garantire un sistema sanitario più efficiente e accessibile.

Le nuove regole su ricette, liste di attesa e ambiti di garanzia nel Lazio, in partenza dal primo febbraio, scatenano le critiche dell'opposizione. Tra i primi a scagliarsi contro il provvedimento è Alessio D'Amato, consigliere regionale di Azione ed ex assessore alla Sanità durante la giunta. La recente normativa sulla sanità nella Regione Lazio introduce nuovi criteri di copertura, estendendo la distanza massima per le visite a 100 chilometri.

