Sanità pubblica tra criticità e valori da difendere cattolici a confronto a Roma

A Roma si svolge un dibattito tra rappresentanti cattolici e altri esponenti sulla situazione della sanità pubblica. Si discute delle criticità del sistema sanitario, con particolare attenzione alle persone più vulnerabili che rischiano di essere escluse. L'incontro evidenzia l'importanza di mantenere l’universalità delle cure come principio fondamentale. La discussione si concentra sui problemi attuali senza approfondire le cause.

(Adnkronos) – Mettere a fuoco le criticità di un sistema sanitario che rischia di lasciare indietro i più fragili e ribadire il valore irrinunciabile dell'universalità delle cure. E' l'obiettivo della tavola rotonda 'La salute diseguale interpella l'universalità delle cure', promossa dall'Associazione Politica e società nell'impegno dei cattolici, che si svolgerà venerdì 13 marzo (ore 16.30-19) a Roma all'Hotel Ripa (via degli Orti di Trastevere, 3). L'evento, moderato da Francesco Maggi, giornalista di Adnkronos Salute, si aprirà con i saluti istituzionali di Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Sanità pubblica e sindrome di Down, da Nord a Sud: criticità nell’accesso alle terapie riabilitative per i minori“Non sempre in Italia nella sanità pubblica le terapie riabilitative per il percorso di acquisizione di autonomie per minori con sindrome di Down...

Sanità calabrese, confronto a Locri su criticità e riformeLa sanità calabrese torna al centro del dibattito politico nell’incontro organizzato da Fratelli d’Italia a Palazzo Nieddu del Rio, a Locri.

Altri aggiornamenti su Sanità pubblica

Temi più discussi: Sanità italiana tra innovazione e criticità: perché serve rafforzare la collaborazione pubblico-privato; Claudio Capitini: La sanità veneta è un’eccellenza, ma servono alleanze; Un quarto della spesa a carico delle famiglie. Curarsi è un diritto, ma tutelare i conti pubblici; Cnpr forum, sanità pubblica tra sostenibilità e diritti.

Sanità pubblica, confronto politico alla Cassa Ragionieri: risorse, personale e organizzazioneIl futuro del Servizio sanitario nazionale, tra sostenibilità economica e tutela del diritto alla salute, è stato al centro del confronto promosso nel corso ... pupia.tv

Sanità a Siracusa, una paziente: Al Rizza una perla della sanità, nel reparto di fisioterapia professionalità e umanitàSanità locale, lettera aperta di una paziente: Al Rizza una perla della sanità, nel reparto di fisioterapia professionalità e umanità ... siracusanews.it

Associazioni, comitati e partiti lanciano un appello ai vertici della sanità pubblica lombarda: la delibera regionale n° XII/4986 del settembre 2025 rischia di compromettere l'accesso universale alle cure, allungare le liste d'attesa e aumentare le disuguaglianze - facebook.com facebook

La prevenzione vaccinale come pilastro della sanità pubblica regionale ift.tt/3KlVgkt #evento #takethedate x.com