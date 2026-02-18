In Italia, la mancanza di risorse e organizzazione crea problemi nell'accesso alle terapie riabilitative per i bambini con sindrome di Down. Questa situazione si verifica in molte regioni, dal Nord al Sud, e riguarda soprattutto le famiglie che devono affrontare lunghe attese e difficoltà nel trovare servizi adeguati. Recenti studi mostrano che spesso i minori non ricevono le cure di cui hanno bisogno, mettendo in crisi il percorso di autonomia dei piccoli.

“Non sempre in Italia nella sanità pubblica le terapie riabilitative per il percorso di acquisizione di autonomie per minori con sindrome di Down sono garantite a tutti gli aventi diritto”. A dirlo a ilfattoquotidiano.it è Andrea Sinno, del Servizio di consulenza socio-assistenziale per l’ Associazione italiana persone Down. Il percorso riabilitativo individuale è un servizio pubblico fondamentale per la qualità della vita delle persone con disabilità o malattie croniche e non è previsto un limite fisso legato all’età per avere riconosciuti tali cure ma si fa riferimento al raggiungimento degli obiettivi clinici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sanità pubblica e sindrome di Down, da Nord a Sud: criticità nell’accesso alle terapie riabilitative per i minori

