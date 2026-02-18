Sanità pubblica e sindrome di Down da Nord a Sud | criticità nell’accesso alle terapie riabilitative per i minori
In Italia, la mancanza di risorse e organizzazione crea problemi nell'accesso alle terapie riabilitative per i bambini con sindrome di Down. Questa situazione si verifica in molte regioni, dal Nord al Sud, e riguarda soprattutto le famiglie che devono affrontare lunghe attese e difficoltà nel trovare servizi adeguati. Recenti studi mostrano che spesso i minori non ricevono le cure di cui hanno bisogno, mettendo in crisi il percorso di autonomia dei piccoli.
“Non sempre in Italia nella sanità pubblica le terapie riabilitative per il percorso di acquisizione di autonomie per minori con sindrome di Down sono garantite a tutti gli aventi diritto”. A dirlo a ilfattoquotidiano.it è Andrea Sinno, del Servizio di consulenza socio-assistenziale per l’ Associazione italiana persone Down. Il percorso riabilitativo individuale è un servizio pubblico fondamentale per la qualità della vita delle persone con disabilità o malattie croniche e non è previsto un limite fisso legato all’età per avere riconosciuti tali cure ma si fa riferimento al raggiungimento degli obiettivi clinici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Sanità, Giuliano (UGL): “Divario Nord-Sud ancora grande criticità. Subito soluzioni per garantire cure di qualità a tutti gli italiani”Il divario tra Nord e Sud nella sanità italiana rimane una criticità evidente, come evidenziato dai dati di Agenas.
Terapie Car-t: confronto regionale per l’accesso alle cure innovative in EmatologiaLe terapie con cellule Car-t rappresentano un'innovazione significativa nel trattamento delle patologie ematologiche.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Una strategia di sanità pubblica per le sindromi ereditarie: dall’esperienza inglese una proposta concreta per il nostro SSN; Bergamo: prima città a livello internazionale per l’implementazione del progetto pilota sul fegato grasso; Fegato grasso, Bergamo primo comune al mondo a firmare la Dichiarazione per porre fine alla minaccia della malattia; Sindrome di Down: l'impegno delle famiglie per garantire le terapie riabilitative.
Bergamo: prima città a livello internazionale per l’implementazione del progetto pilota sul fegato grassoBergamo è la prima città a livello internazionale a mettere in pratica il progetto pilota sul fegato grasso BergamoNews ... bergamonews.it
Governo. Tutela della sanità pubblica. Più sostegno per famiglie e disabili. E completare il processo di autonomia differenziata. Ecco la bozza di programma M5S-PD ...Al momento, nella bozza di lavoro che riassume le linee programmatiche che il Presidente del Consiglio incaricato sta integrando e definendo, troviamo solo un breve passaggio generico al punto 19 dove ... quotidianosanita.it
La tutela della #salute è un diritto fondamentale e incomprimibile. Eppure la #sanità pubblica si sta spegnendo lentamente. Per asfissia finanziaria, indifferenza della politica e assuefazione dei cittadini. #SalviamoSSN x.com
Sanità pubblica in Lombardia Emergenza quotidiana, ma la destra preferisce l’autocelebrazione Il 10 febbraio si è tenuta una seduta straordinaria in Consiglio regionale sulla sanità pubblica: un’emergenza divenuta per tanti lombardi normalità: Liste d’attesa facebook