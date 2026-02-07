Questa mattina a Locri si è svolto un incontro sulla sanità calabrese, organizzato da Fratelli d’Italia. I rappresentanti politici e i cittadini si sono confrontati sulle criticità del sistema sanitario e sulle possibili riforme. Al centro del dibattito, le difficoltà che affrontano ospedali e utenti in tutta la regione. I partecipanti hanno chiesto interventi concreti per migliorare i servizi e risolvere le carenze.

Sanità calabrese, criticità e prospettive: a Locri il confronto promosso da Fratelli d’Italia. La sanità calabrese torna al centro del dibattito politico nell’incontro organizzato da Fratelli d’Italia a Palazzo Nieddu del Rio, a Locri. Un appuntamento molto partecipato che ha riunito dirigenti sanitari, amministratori e rappresentanti istituzionali per analizzare criticità, interventi in corso e prospettive future del sistema sanitario regionale. Tra gli interventi, quelli della consigliera regionale Daniela Iiriti, del capogruppo di FdI Angelo Brutto e della direttrice sanitaria dell’Asp di Reggio Calabria Lucia Di Furia. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Sanità calabrese, confronto a Locri su criticità e riforme

Approfondimenti su Locri Palazzo Nieddu del Rio

La situazione sanitaria in Calabria attraversa una fase di forte criticità, con ospedali come quelli di Polistena e Locri in grave emergenza.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Locri Palazzo Nieddu del Rio

Argomenti discussi: La salute è un diritto, ma il Diritto è in salute? A Cosenza il confronto sulla sanità che interroga la Calabria; Cosenza, presentazione di Pensare la sanità: confronto tra Occhiuto e il vice Presidente della Consulta; Sanità calabrese, dalla Rsa di Girifalco alle strutture di prossimità: risposte operative e impegni verificabili; Giornata mondiale contro il cancro, memoria e impegno nel nome di Lilia Gaeta: istituzioni, sanità e società civile a confronto in Calabria · ilreggino.it.

Sanità nel caos, assemblea a San Marco Argentano: «Le opere vanno completate entro il 2026 o sarà mobilitazione»L’assemblea unitaria convocata davanti all’ex Ospedale Pasteur denuncia ritardi, fondi bloccati da anni e il rischio concreto di perdere le risorse PNRR. Chieste azioni immediate a Regione, Commissari ... cosenzachannel.it

Sanità calabrese al collasso, Campana e Pignataro: Il 6 febbraio mobilitazione di AVS a Cariati«La sanità calabrese continua a pagare il prezzo di anni di tagli, commissariamenti fallimentari e scelte politiche di Occhiuto che hanno indebolito il servizio pubblico e ingrassato quello privato, l ... cn24tv.it

Sanità in Calabria, 349 nuovi infermieri: un segnale positivo che apre a una fase di riequilibrio Il reclutamento di nuovi infermieri rappresenta dunque una notizia positiva per la sanità calabrese, che va accolta con attenzione e responsabilità. La sfida, ora, è d facebook