Sanità pubblica a rischio | Ignorate la delibera regionale sulla super-intramoenia

Ventisette organizzazioni lombarde hanno scritto una lettera aperta e inviata via pec a tutti i direttori generali delle ASST e degli IRCCS della Regione Lombardia. Nella comunicazione chiedono di non applicare la delibera di giunta regionale del 15 settembre 2025, che riguarda la super-intramoenia. La questione riguarda la gestione delle prestazioni sanitarie e coinvolge direttamente le strutture pubbliche della regione.

