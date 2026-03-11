Sanità | 27 gruppi chiedono di bloccare la super-intramoenia

Venti sette gruppi della sanità lombarda hanno inviato una richiesta ai responsabili delle ASST per bloccare la super-intramoenia. Nei corridoi delle strutture pubbliche si percepisce una forte insoddisfazione, mentre le organizzazioni chiedono di sospendere questa pratica. La comunicazione è arrivata in un momento di crescente attenzione sull’argomento, senza che siano state fornite ulteriori motivazioni o dettagli sui motivi di questa presa di posizione.

La tensione è palpabile nei corridoi delle ASST lombarde mentre ventisette organizzazioni lanciano un appello radicale ai vertici della sanità pubblica. Il cuore del conflitto risiede nella delibera regionale n° XII4986, approvata nel settembre 2025, che rischia di trasformare le strutture pubbliche in spazi a doppia velocità. Si chiede esplicitamente ai direttori generali delle aziende sanitarie e degli IRCCS di attivare una forma di obiezione di diritto per bloccare l'attuazione di questa norma. La preoccupazione centrale riguarda la creazione di una super-intramoenia, un meccanismo che permetterebbe a chi possiede assicurazioni private o fondi sanitari integrativi di saltare la fila all'interno stesso dell'ospedale pubblico.