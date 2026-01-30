Puglia sanità | ecco la delibera per l’abbattimento dei tempi di attesa TUTTI I PROVVEDIMENTI Giunta regionale

La Giunta regionale ha approvato questa sera una delibera per ridurre i tempi di attesa nelle strutture sanitarie. L’assessore alla Salute, Donato Pentassuglia, ha presentato i piani sperimentali delle aziende sanitarie pugliesi, che mirano a recuperare le prestazioni prenotate troppo tardi. La decisione arriva dopo le disposizioni della DGR 12026, e punta a sveltire le visite e gli interventi per chi aspetta da troppo tempo.

La Giunta regionale questo pomeriggio ha approvato su proposta dell'assessore alla Salute Donato Pentassuglia la delibera contenete i piani sperimentali proposti dalle aziende sanitarie pugliesi sulla base delle disposizioni della DGR 12026, per il recupero delle prestazioni sanitarie che risultano prenotate oltre i tempi soglia indicati per le classi di priorità. "I piani sono sperimentali e allo stesso tempo molto ambiziosi – dichiara il presidente della Regione Antonio Decaro -. Ringrazio tutte le aziende per il lavoro fatto consapevole che da questo momento siamo tutti impegnati a mantenere l'impegno preso con i cittadini.

