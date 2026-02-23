Caos straordinari all' Asl Salerno il Nursind | A rischio la qualità delle cure

Il Nursind denuncia un caos straordinario all'Asl Salerno, causato da una gestione disorganizzata delle risorse e da turni massacranti per il personale sanitario. La carenza di personale e le assegnazioni senza priorità mettono in crisi la qualità delle cure offerte ai pazienti. La situazione si aggrava con ogni giorno che passa, mettendo in discussione la sicurezza e l’efficienza dei servizi sanitari locali. Intanto, i lavoratori sono allo stremo e i cittadini rischiano di pagare il prezzo più alto.

Il segretario Tomasco: "Chiediamo un tavolo tecnico immediato per analizzare i bisogni assistenziali e garantire sicurezza ai pazienti e condizioni di lavoro dignitose al personale" Quando il personale sanitario lavora al limite e le risorse vengono distribuite senza criteri chiari, a pagare il prezzo più alto sono i lavoratori e i cittadini. È questo l'allarme lanciato dal sindacato degli infermieri della provincia di Salerno, che chiede all'Asl trasparenza, "confronto e una revisione urgente della gestione delle ore di straordinario e della distribuzione del personale"."Non si può governare un'azienda sanitaria con decisioni calate dall'alto e senza spiegazioni.

Caos straordinari all’Asl Salerno: la denuncia del NursindUna cattiva organizzazione degli straordinari ha causato disagi all’Asl Salerno, secondo quanto denuncia il Nursind.

Il Nursind denuncia, “caos straordinari all’Asl di Salerno”Il Nursind denuncia un aumento dei turni straordinari all’Asl di Salerno, causato da una carenza di personale e da una gestione inefficiente delle risorse.

