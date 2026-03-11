Un'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia ha portato all’indagine nei confronti di Salvatore Iacolino, attuale direttore generale del Policlinico di Messina ed ex europarlamentare. L’indagine riguarda presunti legami con la mafia, con accuse di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata. La vicenda coinvolge anche altri soggetti e si concentra sulla posizione di Iacolino all’interno del sistema sanitario locale.

Un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia ha portato all’indagine per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata contro Salvatore Iacolino, neo direttore generale del Policlinico di Messina ed ex europarlamentare. La Procura di Palermo, guidata da Maurizio de Lucia, ha disposto perquisizioni nelle abitazioni e negli uffici del manager sanitario, nell’ambito di un’operazione che ha già l’arresto di un dirigente regionale e di un imprenditore vicino alla mafia agrigentina. I fatti emergenti delineano una rete di relazioni istituzionali messe a disposizione di Carmelo Vetro, boss del clan di Favara già condannato per associazione mafiosa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità: ex eurodeputato indagato per legami con la mafia

