Mafia e appalti | indagato anche l’ex eurodeputato Iacolino appena nominato direttore del Policlinico di Messina

Un ex eurodeputato, recentemente nominato direttore del Policlinico di Messina, è stato inserito tra gli indagati nell'inchiesta della Dda di Palermo che coinvolge mafia e appalti pubblici. Tra le persone sotto indagine ci sono anche un imprenditore condannato per mafia e un dirigente regionale, mentre il manager della sanità è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa.

L’inchiesta della Dda di Palermo ha portato all’arresto di un imprenditore già condannato per mafia e di un dirigente regionale ma tra gli indagati figura anche Salvatore Iacolino: il manager della sanità è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Indagato per concorso esterno il direttore del Policlinico di Messina Iacolino, ex eurodeputato Pdl. “Favori al boss di Favara”Salvatore Iacolino, direttore generale del Policlinico di Messina ed ex parlamentare europeo del PdL, è indagato per concorso esterno in associazione... Mafia, direttore Policlinico Messina indagato per concorso esternoLa procura di Palermo ha indagato l’ex superburocrate della sanità Siciliana Salvatore Iacolino per concorso esterno in associazione mafiosa. Una selezione di notizie su Mafia e appalti indagato anche l'ex... Mafia e corruzione a Messina: Salvatore Iacolino, neo direttore Policlinico indagato per concorso esternoPer Salvatore Iacolino è durato appena una settimana il suo incarico come direttore generale del Policlinico di Messina. Il manager, che è stato anche parlamentare europeo del Pdl, è indagato dalla pr ... tg.la7.it Mafia e corruzione in Sicilia: direttore del Policlinico di Messina indagato per concorso esternoGiancarlo Teresi e Carmelo Vetro arrestati per aver favorito affari mafiosi in cambio di tangenti. Indagato anche Salvatore Iacolino, nuovo direttore del Policlinico di Messina, per concorso esterno ... strettoweb.com