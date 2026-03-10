Salvatore Iacolino indagato a Messina per legami con Cosa Nostra il manager era stato eurodeputato col PdL

Da virgilio.it 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Messina, Salvatore Iacolino, ex eurodeputato del Pdl, è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. L'indagine riguarda presunti legami con Cosa Nostra e si concentra sui suoi rapporti e attività nel territorio. Iacolino è stato coinvolto nelle verifiche condotte dalle forze dell'ordine che stanno analizzando i suoi contatti e le sue presunte responsabilità.

Salvatore Iacolino, ex eurodeputato del Pdl e direttore generale del Policlinico di Messina, è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata dall’aver agevolato Cosa Nostra nell’ambito di un’inchiesta che ha portato all’arresto per corruzione di un dirigente regionale e di un imprenditore. La Procura di Palermo ha disposto una serie di perquisizioni nelle abitazioni e negli uffici di Iacolino. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO. 🔗 Leggi su Virgilio.it

salvatore iacolino indagato a messina per legami con cosa nostra il manager era stato eurodeputato col pdl
© Virgilio.it - Salvatore Iacolino indagato a Messina per legami con Cosa Nostra, il manager era stato eurodeputato col PdL

Articoli correlati

Leggi anche: Policlinico, Salvatore Iacolino vicino a ricoprire il ruolo di manager

Policlinico di Messina, Salvatore Iacolino si è insediato come nuovo direttore generaleSi è insediato al Policlinico di Messina il nuovo direttore generale Salvatore Iacolino, che ha già incontrato la rettrice Giovanna Spatari, il...

Aggiornamenti e notizie su Salvatore Iacolino

Discussioni sull' argomento Mafia e corruzione, indagato Salvatore Iacolino. Arrestati dirigente regionale e boss di Favara; Brolo – Uomo arrestato per possesso di una pistola illegale.

Mafia e corruzione, indagato Iacolino. Perquisizioni a casa e in assessoratoIl neo direttore generale del Policlinico di Messina è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione. Sono in corso perquisizioni nelle sue abitazione di Palermo e Agrigento e non ... livesicilia.it

Mafia e corruzione: indagato Salvatore Iacolino, arrestato il figlio del boss VetroLa Procura di Palermo ha disposto una serie di perquisizioni nelle abitazioni e negli uffici del direttore generale del Policlinico di Messina ed ex parlamentare europeo del Pdl Salvatore Iacolino. grandangoloagrigento.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.