A Messina, Salvatore Iacolino, ex eurodeputato del Pdl, è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. L'indagine riguarda presunti legami con Cosa Nostra e si concentra sui suoi rapporti e attività nel territorio. Iacolino è stato coinvolto nelle verifiche condotte dalle forze dell'ordine che stanno analizzando i suoi contatti e le sue presunte responsabilità.

Salvatore Iacolino, ex eurodeputato del Pdl e direttore generale del Policlinico di Messina, è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata dall’aver agevolato Cosa Nostra nell’ambito di un’inchiesta che ha portato all’arresto per corruzione di un dirigente regionale e di un imprenditore. La Procura di Palermo ha disposto una serie di perquisizioni nelle abitazioni e negli uffici di Iacolino. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Salvatore Iacolino indagato a Messina per legami con Cosa Nostra, il manager era stato eurodeputato col PdL

Articoli correlati

Leggi anche: Policlinico, Salvatore Iacolino vicino a ricoprire il ruolo di manager

Policlinico di Messina, Salvatore Iacolino si è insediato come nuovo direttore generaleSi è insediato al Policlinico di Messina il nuovo direttore generale Salvatore Iacolino, che ha già incontrato la rettrice Giovanna Spatari, il...

Aggiornamenti e notizie su Salvatore Iacolino

Discussioni sull' argomento Mafia e corruzione, indagato Salvatore Iacolino. Arrestati dirigente regionale e boss di Favara; Brolo – Uomo arrestato per possesso di una pistola illegale.

Mafia e corruzione, indagato Iacolino. Perquisizioni a casa e in assessoratoIl neo direttore generale del Policlinico di Messina è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione. Sono in corso perquisizioni nelle sue abitazione di Palermo e Agrigento e non ... livesicilia.it

Mafia e corruzione: indagato Salvatore Iacolino, arrestato il figlio del boss VetroLa Procura di Palermo ha disposto una serie di perquisizioni nelle abitazioni e negli uffici del direttore generale del Policlinico di Messina ed ex parlamentare europeo del Pdl Salvatore Iacolino. grandangoloagrigento.it

Il nuovo ospedale di Siracusa si farà. Salvatore Iacolino, dirigente della sanità siciliana, lo ha ribadito. Sarà un dea di secondo livello con 460 posti letto. La Giunta regionale avrebbe deliberato un provvedimento con la copertura finanziaria integrale dell’opera - facebook.com facebook

Policlinico di Messina: si è insediato Salvatore Iacolino - Assume la carica di direttore generale ed è reduce dalla guida della Pianificazione Strategica dell'assessorato della Salute. - insanitas.it/sicilia/policl… x.com