Emilia-Romagna | 28 milioni per 1.000 giovani agricoltori entro

L’Emilia-Romagna ha destinato 28 milioni di euro per sostenere 1.000 giovani agricoltori, puntando a rilanciare il settore agricolo locale. La regione ha deciso di investire in nuovi progetti imprenditoriali, offrendo finanziamenti e supporto tecnico. Questa iniziativa mira a favorire l’occupazione e a rinvigorire le aziende agricole più giovani. Il bando resterà aperto fino alla fine dell’anno, permettendo a molti di presentare le proprie proposte.

Giovani Agricoltori, la Regione Emilia-Romagna Investe nel Futuro del Settore. L'Emilia-Romagna punta a rivitalizzare il proprio tessuto agricolo attraverso un nuovo stanziamento di 28 milioni di euro destinato ai giovani imprenditori. Questa iniziativa, annunciata in data odierna, si inserisce in un piano di sviluppo rurale più ampio volto a modernizzare e rendere più competitivo il sistema agroalimentare regionale, con l'obiettivo primario di incentivare l'insediamento di nuove imprese agricole guidate da under 40 e affrontare le sfide di un settore in costante evoluzione. L'impegno regionale mira a contrastare lo spopolamento delle aree rurali e a garantire la continuità delle attività agricole, promuovendo al contempo l'innovazione e la sostenibilità.