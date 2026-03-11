Sanità | 88mila euro in contanti il manager è al centro

Le forze dell’ordine hanno perquisito l’abitazione di un manager coinvolto in un’indagine sulla sanità siciliana. Durante l’operazione sono stati trovati circa 88 mila euro in contanti. L’indagine riguarda aspetti finanziari legati alla gestione sanitaria nella regione e coinvolge direttamente il professionista. La perquisizione si inserisce in un procedimento giudiziario in corso.

Nel cuore dell’inchiesta sulla sanità siciliana, le forze dell’ordine hanno irto l’abitazione di Salvatore Iacolino. La scoperta è stata immediata: 87.778 euro in contanti giacevano nascosti tra le mura domestiche del manager sanitario. La somma, trovata durante le perquisizioni, conferma i sospetti su un sistema di corruzione che lega la dirigenza sanitaria alle strutture criminali. L’indagine punta il dito verso un boss di Favara, Carmelo Vetro, accusando Iacolino di aver agito come uomo di fiducia per anni. L’operazione si inserisce in un contesto più ampio che ha già portato all’arresto di due persone, tra cui un dirigente regionale. Le accuse pesano sul settore pubblico, toccando direttamente la gestione degli ospedali e dei servizi essenziali per i cittadini della provincia di Agrigento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

