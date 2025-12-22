Lotto, in Campania vinti oltre 88mila euro Tempo di lettura: < 1 minuto. La regione Campania registra un'importante vincita nel gioco del Lotto, con un importo totale di oltre 88.000 euro conseguito nei concorsi di venerdì 19 e sabato 20 dicembre 2025, come riportato da Agipronews. La notizia conferma l'interesse e la partecipazione dei giocatori locali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Campania in festa con il Lotto. Nei concorsi di venerdì 19 e sabato 20 dicembre 2025, come riporta Agipronews, sono stati infatti vinti nella regione 88.391 euro. Quattro colpi sono stati centrati in provincia di Caserta, così distribuiti: 23.750 euro a Maddaloni in via Forche Caudine e 19.375 euro a Casagiove in via Nazionale Appia, entrambi con tre ambi e un terno, 12.500 euro a Caiazzo, con un ambo in via Caiatino A.A e 10.516 euro a Santa Maria Capua Vetere, grazie a un ambo, due ambi ‘Oro’ e un terno ‘Oro’ in viale Kennedy. Due vincite sono state invece realizzate a Napoli e provincia: la prima da 12. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

