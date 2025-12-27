Il futuro del porto di Ravenna. Hub strategico per energia, agroindustria e sostenibilità.

Il porto di Ravenna si prepara al 2026 con un quadro di crescita che ne rafforzi il ruolo nella logistica nazionale. I dati sui traffici, l’avanzamento dei cantieri finanziati dal Pnrr e la programmazione delle nuove opere delineano uno scalo che consolida il proprio primato nelle rinfuse e si posiziona come hub strategico per energia, agroindustria e sostenibilità. Nei primi undici mesi del 2025 la movimentazione complessiva ha raggiunto una stima di 25,4 milioni di tonnellate, con un incremento dell’8,6% rispetto allo stesso periodo del 2024. Le navi arrivate sono state 2.204, in aumento del 2,8%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

